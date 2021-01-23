Александр Розенбаум уже давно конфликтует с Михаилом Шуфутинским, однако мало кто знает реальную причину их вражды.
Оказалось, что Шуфутинский стал популярен именно благодаря песням Розенбаума, однако исполнял он их без разрешения автора.
"Когда я увидел и услышал Шуфутинского, я от счастья чуть с ума не сошёл — мои песни, классные аранжировки, всё красиво так сделано. А потом, когда я поехал за рубеж, у меня спрашивали, почему я пою песни Шуфутинского. Тогда меня это задело, потому что 90% песен, которые тогда создали ему успех, это были мои произведения", — объяснил композитор.
По словам Розенбаума, сейчас конфликт исчерпан и артисты даже планируют работать вместе.
"Мы — нормальные люди. Какое-то время не общались, но сейчас уже давно-давно всё хорошо. Мы хотим программу сделать, потому что мои песни, которые Миша спел, они знаковые достаточно для него, а для меня уж тем более. Поэтому почему нам не спеть их вместе?" — добавил Розенбаум.
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