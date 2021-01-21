Алису Фрейндлих поразил цитокиновый шторм

Народная артистка СССР пережила одно из самых опасных состояний, спровоцированных коронавирусной инфекцией.

О состоянии Алисы Фрейндлих, которое характеризуется как стабильно тяжёлое, сообщила "Комсомольская правда". С конца декабря звезда отечественного кино находится в реанимации больницы №122 имени Соколова.

Алиса Бруновна в состоянии дышать сама, поэтому подключения к ИВЛ не понадобилось.

Цитокиновый шторм был своевременно купирован, однако состояние актрисы усугубляется тем, что она была заядлой курильщицей. Только в реанимации артистка была вынуждена отказаться от курения. Состояние её легких постепенно улучшается.

У Алисы Бруновны наблюдается дефицит массы тела, что также усугубляет её состояние.

Для справки

Цитокиновый шторм — это атака иммунной системы на собственный организм, что приводит к разрушению тканей очага воспаления. В совокупности с коронавирусной инфекцией это провоцирует тяжелое поражение легких. Пациенты страдают лихорадкой, испытывая сильную боль в мышцах и суставах.

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Алиса Фрейндлих. Фото: Петр Ковалев/ ТАСС



