Представитель легендарной династии дрессировщиков наглядно показал, как хорошо и сытно живëтся хищникам в цирке.
Эдгард Запашный опубликовал в своëм Инстаграм видео с кормлением "больших кошек".
Дрессировщик кидает тиграм солидные куски мяса. Полосатые артисты принимают угощение благосклонно, но без лишнего ажиотажа.
Видно, что тигры упитаны и сыты. При этом у хищников при виде мяса начинается слюноотделение.
Под видео Запашный объяснил, что в природе тигры редко доживают до 10 лет, тогда как в цирке величественные представители семейства кошачьих могут дожить до 20 лет.
Эдгард объяснил, что в природе тигры питаются один раз в несколько дней, а в цирке у них — ежедневный мясной рацион. Зубастым артистам полагается по 6 — 12 кг. мяса в день.
По данным, которые предоставляет СМИ пресс-служба американского Белого дома, Дональд Трамп всё-таки уедет из столицы и не останется на инаугурацию Джо Байдена.