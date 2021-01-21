Запашный проверил на тиграх "теорию собаки Павлова"

Представитель легендарной династии дрессировщиков наглядно показал, как хорошо и сытно живëтся хищникам в цирке.

Эдгард Запашный опубликовал в своëм Инстаграм видео с кормлением "больших кошек".

Дрессировщик кидает тиграм солидные куски мяса. Полосатые артисты принимают угощение благосклонно, но без лишнего ажиотажа.

Видно, что тигры упитаны и сыты. При этом у хищников при виде мяса начинается слюноотделение.

Под видео Запашный объяснил, что в природе тигры редко доживают до 10 лет, тогда как в цирке величественные представители семейства кошачьих могут дожить до 20 лет.

Эдгард объяснил, что в природе тигры питаются один раз в несколько дней, а в цирке у них — ежедневный мясной рацион. Зубастым артистам полагается по 6 — 12 кг. мяса в день.