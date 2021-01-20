Артисты, голоса которых знакомы нам до боли, сняли забавный вирусный ролик.
Ребята с выдающимися тембрами голоса собрались вместе и проехались в авто. Во время пути, как объясняют артисты, у них родилась интересная импровизация.
Участница проекта "Новая звезда" Аниса Муртаева, голосом которой говорят навигаторы, реагировала на реплики электронного путеводителя.
"Заткнись! Это моя речь! Она украла мою речь", — возмутилась Аниса, услышав рекомендацию навигатора повернуть направо через сто метров.
Ей подыгрывали самые узнаваемые голоса России — актёр звуковых имитаций и пародий Карен Арутюнов, актёр и пародист Альберт Ибрагимов.
Ролик уже набрал огромное число просмотров на YouTube и стал вирусным.
"Видос, взорвавший интернет за последние сутки. Мы даже не подозревали, что этот экспромт по дороге домой так может бомбануть. От "Твиттера" до пабликов во "ВК" и "Фейсбука". С нами уже связался телеканал "360", для интервью. Мама, я проснулась знаменитой", — написала Муртаева под видео.
Недавно стало известно, что популярная певица Юлия Началова во второй раз стала мамой уже после своей смерти.