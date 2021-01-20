Актёры дубляжа передразнили навигаторы, которые говорят их голосами

Артисты, голоса которых знакомы нам до боли, сняли забавный вирусный ролик.

Ребята с выдающимися тембрами голоса собрались вместе и проехались в авто. Во время пути, как объясняют артисты, у них родилась интересная импровизация.

Участница проекта "Новая звезда" Аниса Муртаева, голосом которой говорят навигаторы, реагировала на реплики электронного путеводителя.

"Заткнись! Это моя речь! Она украла мою речь", — возмутилась Аниса, услышав рекомендацию навигатора повернуть направо через сто метров.

Ей подыгрывали самые узнаваемые голоса России — актёр звуковых имитаций и пародий Карен Арутюнов, актёр и пародист Альберт Ибрагимов.

Ролик уже набрал огромное число просмотров на YouTube и стал вирусным.