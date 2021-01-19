Известный комедийный актёр Юрий Стоянов приобрёл немалую популярность за время самоизоляции. Артист начал выпускать собственное шоу "Стоянов в изоляции", которое получило большое количество позитивных отзывов.

Сам Стоянов признался в интервью изданию "Дни. ру", что не помогает своим детям, поскольку они самодостаточны.

"Они у меня не знают двух слов — "хочу" и "дай". Просто так воспитаны. Иногда я беру их с собой за границу, приглашаю пойти в какие-то хорошие магазины что-то купить. Но они отказываются: "Спасибо, не надо!". Они не реагируют на какие-то брендовые вещи, не гонятся за модой и престижем. И всегда рассчитывают только на собственные силы и средства", — пояснил артист.