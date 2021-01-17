Эвелине Блёданс требуется срочная операция на груди

Несколько лет назад Эвелина Блёданс сделала операцию по увеличению груди, однако хирургическое вмешательство прошло не очень удачно.

Такое мнение высказала пластический хирург Мадина Байрамукова. По её словам, специалист, делавший операцию, не учёл анатомических особенностей артистки.

"Грудь Эвелины от природы имеет своеобразную форму: это можно легко увидеть на фотографиях. Молочные железы у нее широко расставлены относительно друг друга. При увеличении груди хирургу необходимо было бы учесть эту анатомическую особенность. Тогда молочные железы у Блёданс смотрелись бы более эстетично и привлекательно", — пояснила Байрамукова.

Хирург уверена, что Блёданс нужна срочная операция, поскольку у неё может начаться птоз молочных желез, к которому приводит растяжение тканей, потеря упругости и эластичности кожи.