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Еще расти и расти: Юлия Высоцкая поздравила пасынка с 55-летием

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Егор Кончаловский отпраздновал юбилей в узком семейном кругу.

55-й день рождения отметил сын известного российского кинорежиссера Андрея Кончаловского.

Егор Кончаловский пошёл по стопам отца, достигнув заметных успехов в киноиндустрии.

Поклонники творчества сценариста и кинопродюсера активно поздравляли Кончаловского младшего в Instagram.

Мачеха кинодеятеля, которая состоит в браке с отцом юбиляра Андреем Кончаловским, Юлия Высоцкая не оставила любимого пасынка без внимания в знаменательный день.

"С днем рождения, пасынок! Здоровья и радости, любви и работы!!! С любовью, мачеха!!!" — написала актриса и телеведушая.

Автор: Елена Былкина
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