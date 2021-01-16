Егор Кончаловский отпраздновал юбилей в узком семейном кругу.
55-й день рождения отметил сын известного российского кинорежиссера Андрея Кончаловского.
Егор Кончаловский пошёл по стопам отца, достигнув заметных успехов в киноиндустрии.
Поклонники творчества сценариста и кинопродюсера активно поздравляли Кончаловского младшего в Instagram.
Мачеха кинодеятеля, которая состоит в браке с отцом юбиляра Андреем Кончаловским, Юлия Высоцкая не оставила любимого пасынка без внимания в знаменательный день.
"С днем рождения, пасынок! Здоровья и радости, любви и работы!!! С любовью, мачеха!!!" — написала актриса и телеведушая.
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