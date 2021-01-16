Еще расти и расти: Юлия Высоцкая поздравила пасынка с 55-летием

Егор Кончаловский отпраздновал юбилей в узком семейном кругу.

55-й день рождения отметил сын известного российского кинорежиссера Андрея Кончаловского.

Егор Кончаловский пошёл по стопам отца, достигнув заметных успехов в киноиндустрии.

Поклонники творчества сценариста и кинопродюсера активно поздравляли Кончаловского младшего в Instagram.

Мачеха кинодеятеля, которая состоит в браке с отцом юбиляра Андреем Кончаловским, Юлия Высоцкая не оставила любимого пасынка без внимания в знаменательный день.