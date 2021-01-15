Сестра Жанны Фриске показала нового бойфренда

Женщина пережила развод с мужем Сергеем Вшивковым в 2019 году.

Сестра Жанны Фриске, Наталья нашла в себе силы для новых отношений после тяжёлого расставания с мужем.

Наталья в своём Instagram-аккаунте опубликовала фотографию с неизвестным мужчиной, которого она представила как Александр.

Подписчики сестры знаменитой певицы предположили, что парочку связывают не только дружеские отношения. Похоже, завела первый серьезный роман после развода с мужем Сергеем Вшивковым.

Многие отметили, что у Натальи есть какие-то общие черты с молодым человеком.

"Как вы похожи, какие красивые"; "И правда, одно лицо"; "Это ваш парень?" — писали комментарии фолловеры Натальи.

Начинающая исполнительница всё же раскрыла свой секрет, объяснив, что у неё действительно роман с Александром.