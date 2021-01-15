Женщина пережила развод с мужем Сергеем Вшивковым в 2019 году.
Сестра Жанны Фриске, Наталья нашла в себе силы для новых отношений после тяжёлого расставания с мужем.
Наталья в своём Instagram-аккаунте опубликовала фотографию с неизвестным мужчиной, которого она представила как Александр.
Подписчики сестры знаменитой певицы предположили, что парочку связывают не только дружеские отношения. Похоже, завела первый серьезный роман после развода с мужем Сергеем Вшивковым.
Многие отметили, что у Натальи есть какие-то общие черты с молодым человеком.
"Как вы похожи, какие красивые";
"И правда, одно лицо";
"Это ваш парень?" — писали комментарии фолловеры Натальи.
Начинающая исполнительница всё же раскрыла свой секрет, объяснив, что у неё действительно роман с Александром.
Мёд вкусен и полезен, но на "эликсир здоровья" всё же не всех тянет, а некоторым людям его употребление и вовсе не рекомендуется, рассказал диетолог.