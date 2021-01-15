Наталье Дрожжиной сломали ребро и порвали связки на руке

Актриса, имя которой не сходит со страниц СМИ в связи со скандальной историей с наследством Баталова, рассказала о том, что находилась на волосок от смерти.

Наталья Дрожжина стала гостем программы Андрея Малахова "Прямой эфир".

На ток-шоу актриса объяснила, что здоровье её сильно подорвано. На самочувствие 73-летней женщины повлияли обвинения, инициатором которых стала вдова Алексея Баталова Гитана Леонтенко.

Наталья Георгиевна призналась, что два раза её подводило сердце. Острые проблемы с сердечно-сусудистой системой, по словам актрисы, фиксировали работники скорой помощи.

Пожилая женщина утверждает, что смерть её домработницы последовала после того, как её ударили ногой в живот. После этой травмы здоровье работницы по хозяйству резко ухудшилось, а в декабре 2020 года она умерла.

Дрожжина объяснила, что её саму тоже нередко избивали, однако агрессию, направленную против неё, она переживала стоически.