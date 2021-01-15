Актриса, имя которой не сходит со страниц СМИ в связи со скандальной историей с наследством Баталова, рассказала о том, что находилась на волосок от смерти.
Наталья Дрожжина стала гостем программы Андрея Малахова "Прямой эфир".
На ток-шоу актриса объяснила, что здоровье её сильно подорвано. На самочувствие 73-летней женщины повлияли обвинения, инициатором которых стала вдова Алексея Баталова Гитана Леонтенко.
Наталья Георгиевна призналась, что два раза её подводило сердце. Острые проблемы с сердечно-сусудистой системой, по словам актрисы, фиксировали работники скорой помощи.
Пожилая женщина утверждает, что смерть её домработницы последовала после того, как её ударили ногой в живот. После этой травмы здоровье работницы по хозяйству резко ухудшилось, а в декабре 2020 года она умерла.
Дрожжина объяснила, что её саму тоже нередко избивали, однако агрессию, направленную против неё, она переживала стоически.
"Я, как человек из Советского Союза, постеснялась бежать фиксировать побои в травмпункт. Но оказалось, что у меня сломано четвертое ребро и разорваны связки правой руки. В тюрьме я только сидела, лежать не могла", — рассказала Дрожжина в программе "Прямой эфир"
Мёд вкусен и полезен, но на "эликсир здоровья" всё же не всех тянет, а некоторым людям его употребление и вовсе не рекомендуется, рассказал диетолог.