Художественный руководитель киножурнала "Ералаш" стал ещё одной жертвой беспощадного COVID-19.
Кинорежиссёр скончался 14 января в реанимации 52-й московской больницы.
Жене Бориса Юрьевича удалось посетить супруга незадолго до его ухода из жизни.
Борис Грачевский даже в такой сложной ситуации сохранял оптимизм. Он и его жена Екатерина Белоцерковская подбодряли друг друга, надеясь, что они смогут преодолеть тяжёлое испытание, выпавшее на их долю.
Близкий друг семьи рассказал о последней встрече супругов.
"В реанимацию не пустили, но она посмотрела на мужа через стекло. Медики не давали никаких прогнозов, по сути ничего не говорили — не обнадеживали, но и не пугали. В этой болезни ничего невозможно предвидеть. А потом стало совсем плохо… Катя тоже, кстати, переболела коронавирусом, но у нее все прошло в более легкой форме", — рассказал приятель Бориса Юрьевича "СтарХиту".
Мёд вкусен и полезен, но на "эликсир здоровья" всё же не всех тянет, а некоторым людям его употребление и вовсе не рекомендуется, рассказал диетолог.