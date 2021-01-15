Супруге Грачевского разрешили попрощаться с мужем перед смертью

Художественный руководитель киножурнала "Ералаш" стал ещё одной жертвой беспощадного COVID-19.

Кинорежиссёр скончался 14 января в реанимации 52-й московской больницы.

Жене Бориса Юрьевича удалось посетить супруга незадолго до его ухода из жизни.

Борис Грачевский даже в такой сложной ситуации сохранял оптимизм. Он и его жена Екатерина Белоцерковская подбодряли друг друга, надеясь, что они смогут преодолеть тяжёлое испытание, выпавшее на их долю.

Близкий друг семьи рассказал о последней встрече супругов.