Звезда "Уральских пельменей" переквалифицировался в лесника

Юморист показывает крайнее непостоянство на профессиональном поприще.

Андрей Рожков буквально воспринял рекомендацию искать альтернативные формы заработка в период пандемии. Актёр не перестаёт радовать публику частой сменой рабочих профессий.

Шоумен опубликовал в Instagram видео, на котором объясняет преимущества своей новой должности.

"Надоело работать парковщиком, пошёл в лес работать лесником. Хорошая работа — вообще ничего не платят, зато на свежем воздухе", — объяснил юморист, вокруг которого можно наблюдать заснеженный лес.

Затем Рожков перевёл камеру на своего рыжего пса, которого он выдаёт за лису.