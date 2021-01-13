Юморист показывает крайнее непостоянство на профессиональном поприще.
Андрей Рожков буквально воспринял рекомендацию искать альтернативные формы заработка в период пандемии. Актёр не перестаёт радовать публику частой сменой рабочих профессий.
Шоумен опубликовал в Instagram видео, на котором объясняет преимущества своей новой должности.
"Надоело работать парковщиком, пошёл в лес работать лесником. Хорошая работа — вообще ничего не платят, зато на свежем воздухе", — объяснил юморист, вокруг которого можно наблюдать заснеженный лес.
Затем Рожков перевёл камеру на своего рыжего пса, которого он выдаёт за лису.
"Вот лису поймал", — похвастался артист.
Мёд вкусен и полезен, но на "эликсир здоровья" всё же не всех тянет, а некоторым людям его употребление и вовсе не рекомендуется, рассказал диетолог.