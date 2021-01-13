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Дочь Заворотнюк осадила тех, кто задаёт бестактные вопросы о матери 

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Подписчики не оставляют попыток выведать у Анны информацию о больной звезде сериала "Моя прекрасная няня".

Анна Заворотнюк долгое время игнорировала все вопросы, связанные с болезнью Анастасии Заворотнюк. При этом девушка достаточно открыта в Instagram и охотно общается с фолловерами.

Недавно Анна слегка отступила от своего табу. Девушка объяснила, что её мама тяжело больна, а её семья очень надеется на победу над болезнью.

Этот ответ ободрил любопытных, которые продолжили выпытывать у дочери информацию.

"Как у Вас получается так хорошо прятать маму? Ни одной фотографии нет ее!" — написали ей в Сети.

"А для чего вам нужны фотографии? Не понимаю, почему людям так интересно чужое горе? Крайне невоспитанные, конечно, существуют личности", — вознегодовала в ответ Анна Заворотнюк.

Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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