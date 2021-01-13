Подписчики не оставляют попыток выведать у Анны информацию о больной звезде сериала "Моя прекрасная няня".
Анна Заворотнюк долгое время игнорировала все вопросы, связанные с болезнью Анастасии Заворотнюк. При этом девушка достаточно открыта в Instagram и охотно общается с фолловерами.
Недавно Анна слегка отступила от своего табу. Девушка объяснила, что её мама тяжело больна, а её семья очень надеется на победу над болезнью.
Этот ответ ободрил любопытных, которые продолжили выпытывать у дочери информацию.
"Как у Вас получается так хорошо прятать маму? Ни одной фотографии нет ее!" — написали ей в Сети.
"А для чего вам нужны фотографии? Не понимаю, почему людям так интересно чужое горе? Крайне невоспитанные, конечно, существуют личности", — вознегодовала в ответ Анна Заворотнюк.
Всем известны такие симптомы коронавируса как кашель, потеря обоняния и лихорадка. Но иногда "ковид" проявляется иначе.