Дочь Заворотнюк осадила тех, кто задаёт бестактные вопросы о матери

Подписчики не оставляют попыток выведать у Анны информацию о больной звезде сериала "Моя прекрасная няня".

Анна Заворотнюк долгое время игнорировала все вопросы, связанные с болезнью Анастасии Заворотнюк. При этом девушка достаточно открыта в Instagram и охотно общается с фолловерами.

Недавно Анна слегка отступила от своего табу. Девушка объяснила, что её мама тяжело больна, а её семья очень надеется на победу над болезнью.

Этот ответ ободрил любопытных, которые продолжили выпытывать у дочери информацию.