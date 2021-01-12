Недавно Бари Алибасов публично признался, что долгое время изменял своей уже бывшей жене Лидии Федосеевой-Шукшиной.
Звёздный продюсер продолжает рассказывать о своих любовных похождениях без малейшего стеснения.
Федосеева-Шукшина признаётся, что ей больно слышать подобные истории, однако не потому, что Алибасов изменил ей, а потому, что он продолжает её унижать и не имеет к ней никакого уважения.
"Зачем он это делает? Зачем он меня унижает?!" — возмутилась актриса.
"Народный мэр" Якутска Сардана Авксентьева подала в отставку, проработав на посту менее трёх лет. Слухи о том, что она подаст в отставку, были ещё в ноябре.