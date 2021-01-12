Федосеева-Шукшина не понимает, почему Алибасов продолжает её унижать

Недавно Бари Алибасов публично признался, что долгое время изменял своей уже бывшей жене Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Звёздный продюсер продолжает рассказывать о своих любовных похождениях без малейшего стеснения.

Федосеева-Шукшина признаётся, что ей больно слышать подобные истории, однако не потому, что Алибасов изменил ей, а потому, что он продолжает её унижать и не имеет к ней никакого уважения.