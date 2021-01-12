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Федосеева-Шукшина не понимает, почему Алибасов продолжает её унижать

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Недавно Бари Алибасов публично признался, что долгое время изменял своей уже бывшей жене Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Звёздный продюсер продолжает рассказывать о своих любовных похождениях без малейшего стеснения.

Федосеева-Шукшина признаётся, что ей больно слышать подобные истории, однако не потому, что Алибасов изменил ей, а потому, что он продолжает её унижать и не имеет к ней никакого уважения.

"Зачем он это делает? Зачем он меня унижает?!" — возмутилась актриса.

Автор: Алексей Корнеев, Редактор: Ольга Алексеева
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