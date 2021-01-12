Анна Седокова призналась, что когда её старшей дочери Алине исполнится 18 лет, то она будет вынуждена переехать от неё.
По словам певицы, её дочь не в восторге от такого решения матери.
"Алина знает, что в 18 лет мы с ней обнимаем друг друга крепко и птенчик вылетает из гнезда. Ворчит конечно на меня, но я это переживу. Она знает, что это потому что я ее люблю сильно. И себя люблю. И ей советую. Жить в таком возрасте по законам других людей странно. Нужно жить по своим. Я никогда не мечтала быть подружкой своей дочке", — написала Седокова в Instagram.
"Народный мэр" Якутска Сардана Авксентьева подала в отставку, проработав на посту менее трёх лет. Слухи о том, что она подаст в отставку, были ещё в ноябре.