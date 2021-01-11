Мать Алексея Панина умерла из-за коронавируса

Вчера стало известно, что мать Алексея Панина Татьяна Власова умерла ещё 5 января, однако факт её смерти скрывали.

Первой публично высказалась о смерти Власовой популярная певица Лолита. Она давно дружит с Паниным и выразила ему свои глубочайшие соболезнования. Оказалось, что перед смертью женщина сильно болела, а причиной серьёзных проблем со здоровьем стал коронавирус.

Несмотря на карантин, Панин планирует прилететь в Москву на церемонию прощания с матерью.