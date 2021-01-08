Ольга Бузова вышла замуж за Давида Манукяна на Мальдивах

Свадьбу провели в лучших тропических традициях.

Давид Манукян ранее в своëм инстаграм намекал на возможную женитьбу.

Подписчики звëздной пары давно воспринимают подобные заявления как попытку привлечь внимание.

Ольга Бузова романтично проводит время с возлюбленным на Мальдивах. Периодически поющая ведущая радует поклонников фото и видео с райского уголка планеты.

На этот раз в Сеть просочились кадры со свадебной церемонии экс-ведущей "Дома-2" с блогером Давой.

Парочка решила расписаться на берегу Аравийского моря в стране, которую называют "коралловой".

Для звëздной четы соорудили шатëр. Угощением для молодожëнов стал двухярусный торт и шампанское.

Бузова облачилась в белое платье с бахромой. Дава надел белую рубаху и бежевые брюки. На шее у жениха и невесты красовались цветочные ожерелья.

Такой брак на Мальдивах называют символическим, так как свидетельство о браке не имеет юридической силы в РФ. Обычно роспись повторяют уже на территории России.