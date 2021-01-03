Валерия рассказала о "катастрофе" отечественного шоу-бизнеса

Певица Валерия в очередной раз решила пожаловаться на тяжкую долю российских артистов в пандемию.

"Есть огромное количество разных компаний, которые занимаются установкой светового и звукового оборудования. Соответственно они сейчас тоже невостребованы. Операторы, техники, световики — все сидят без работы. Катастрофическая ситуация на самом деле! Как людям жить? Ведь платить зарплату всем невозможно. Я не понимаю, как выживут концертные залы и театры", — заявила артистка.

Примечательно, что недавно Валерия вернулась с Мальдив, где сняла клип и отдохнула. Там её вопросы о бедствии артистов не беспокоили.