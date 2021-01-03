Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
Кокорин может перейти в "Ростов"
Стало известно, какой недуг спровоцирует следующую пандемию
Телеведущий Ларри Кинг попал в больницу с коронавирусом
Появилась новая причина лишения водительского удостоверения
Жириновский считает, что у Трампа есть шанс остаться президентом
В США от коронавируса скончались более 350 тысяч человек
Дочь миллиардера Романа Абрамовича выходит замуж
Сборная России первой вышла в полуфинал МЧМ
Роналду установил новый рекорд в Instagram

Сергей Жигунов выписался из больницы

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актёр Сергей Жигунов выписался из больницы после получения отрицательного результата теста на коронавирус.

Артист принял решение долечиваться дома. Он выразил надежду, что приобретённого иммунитета ему хватит на полгода.

"После трёх недель болезни буду долечиваться амбулаторно. Все последние тесты отрицательные. Надеюсь, антител хватит хотя бы на полгода", — написал Жигунов в Instagram.

Автор: Алексей Корнеев
Последние материалы
Сергей Жигунов выписался из больницы
На юге России произошла серия землетрясений
Кокорин может перейти в "Ростов"
Стало известно, какой недуг спровоцирует следующую пандемию
Телеведущий Ларри Кинг попал в больницу с коронавирусом
Натан Эйсмонт: если мы хотим достичь Марса и вернуться, то начинать нужно с Луны
Появилась новая причина лишения водительского удостоверения
Жириновский считает, что у Трампа есть шанс остаться президентом
В США от коронавируса скончались более 350 тысяч человек
Дочь миллиардера Романа Абрамовича выходит замуж
Популярное
Мир. Новости мира
Сотни израильтян заразились COVID-19 после получения вакцины Pfizer

Более двухсот граждан Израиля "подцепили" болезнь через несколько дней после получения вакцины Pfizer/BioNTech.

Сотни израильтян заразились COVID-19 после получения вакцины Pfizer
Британский посол в США: нельзя допустить победы России и КНР над COVID
Мир. Новости мира
Британский посол в США: нельзя допустить победы России и КНР над COVID
Российский шоу-бизнес
Пасынок Джигарханяна обвинил Татьяну Брухунову в распускании слухов
Новости Украины
В ДНР ответили на новогоднее обращение Зеленского
Василий Амирджанов ОМОН стал аргументом в информационной войне Василий Амирджанов Игорь Буккер Геноцид индейцев признали, но количество жертв сократили Игорь Буккер Любовь Степушова Трампу нужен удар по Ирану Любовь Степушова
Комментарии
Все так смешалось в международном доме, что компасы не работают
Все так смешалось в международном доме, что компасы не работают
Все так смешалось в международном доме, что компасы не работают
США — страна третьего мира
Социолог: нужно бороться не со сквернословием девочек, а со сквернословием в принципе
В особо крупном размере: СК заподозрил Навального в мошенничестве
Игорь Гундаров: теперь Путин отвечает за все
ОМОН стал аргументом в информационной войне
Госдума-2021: чем выборы в этом году будут отличаться от предыдущих
Американцы превратили Украину в полигон для испытаний боевых вирусов
Американцы превратили Украину в полигон для испытаний боевых вирусов
Американцы превратили Украину в полигон для испытаний боевых вирусов
Американцы превратили Украину в полигон для испытаний боевых вирусов
Американцы превратили Украину в полигон для испытаний боевых вирусов
Американцы превратили Украину в полигон для испытаний боевых вирусов
США — страна третьего мира
Запланирован самый большой рост налогов в истории России
Американцы превратили Украину в полигон для испытаний боевых вирусов
США — страна третьего мира
США — страна третьего мира
США — страна третьего мира
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников