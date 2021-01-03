Актёр Сергей Жигунов выписался из больницы после получения отрицательного результата теста на коронавирус.
Артист принял решение долечиваться дома. Он выразил надежду, что приобретённого иммунитета ему хватит на полгода.
"После трёх недель болезни буду долечиваться амбулаторно. Все последние тесты отрицательные. Надеюсь, антител хватит хотя бы на полгода", — написал Жигунов в Instagram.
Более двухсот граждан Израиля "подцепили" болезнь через несколько дней после получения вакцины Pfizer/BioNTech.