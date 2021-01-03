Сергей Жигунов выписался из больницы

Актёр Сергей Жигунов выписался из больницы после получения отрицательного результата теста на коронавирус.

Артист принял решение долечиваться дома. Он выразил надежду, что приобретённого иммунитета ему хватит на полгода.