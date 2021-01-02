Недавно Айза Долматова начала общаться с рэпером Гуфом ради их общего сына Сэма.

Однако после Нового года блогер сообщила, что сильно поругалась с бывшем мужем из-за его новой возлюбленной.

"Юля слегка поверила в себя. У нее теперь появился самый худший враг — это я. Помню, еще полгода назад я ее предупредила, чтобы она не вставляла палки в колеса и не мешала общению сына и отца. Но она урок не усвоила", — пояснила Долматова.

"Это был худший Новый год в жизни", — написал в соцсетях Гуф.