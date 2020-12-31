Бузова пошла на жертвы, чтобы сделать подарок Манукяну

Звёздная парочка разыграла перед подписчиками сценку из рассказа О'Генри "Дары волхвов".

Поющая ведущая опубликовала в Instagram трогательную историю о жертвенной любви.

Павел Воля в одном из своих выступлений подколол Даву, сказав, что тот в своём клипе радуется часам Rolex, которые не являются предметом мечтаний шоуменов.

В совместной сценке Манукян прощается с часами, которые ему бесконечно дороги, ради того, чтобы купить возлюбленной прекрасную заколку для волос.

Ольга Бузова в свою очередь решает продать длинные волосы, чтобы купить бойфренду хороший ремешок для часов. В итоге оказывается, что их подарки остались не у дел.

Новый год — это сказка, в которую даже взрослые верят. Желаю вам всем встретить своего человека, который ради Вас будет готов пойти на многое… Мои хорошие, давайте верить в чудеса и идти к своей мечте! И запомните одну самую важную вещь: «Они могут закрыть «Дом 2», но любовь не закроют никогда!» — написала Бузова под романтичным видео.

Подписчики светской дивы без труда определили первоисточник разыгранной истории.