Юлия Началова, умершая в 2019 году от онкологического заболевания, выступит на новогоднем огоньке на "Первом канале".

Эту фантастическую новость сообщила мать певицы.

"В эту новогоднюю ночь у нас будет возможность увидеть выступление Юли на "Первом канале". Этот "Новогодний огонёк" состоит из лучших номеров за многие годы. "Tomorrow never dies” — песня, с которой Юля выступила впервые на "Новогоднем огоньке" в 1998 году. Юля с нами", — отметила мама артистки.