Ярмольник сравнил работу актёра с воровским ремеслом

66-летний актёр призвал коллег быть сговорчивее.

Звезда фильма "Перекрёсток" объяснил, что актёру нужно уметь воровать. Он признался, что сам не раз присваивал находки своих именитых коллег.

"Я подворовывал у Чаплина безнадежно, у Николсона, у Де Ниро, у Хоффмана, у Ульянова, у Яковлева, у Гриценко", — признался Леонид Ярмольник в эфире шоу "Легенда" на RTVI.

Актёр уверен, что артисты должны уметь подстраиваться под среду и обстоятельства. В противном случае артист рискует остаться без дела.

Излишняя избирательность, по мнению Ярмольника, может помешать актёру реализовать себя в профессии.