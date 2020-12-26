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Ярмольник сравнил работу актёра с воровским ремеслом

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

66-летний актёр призвал коллег быть сговорчивее.

Ярмольник сравнил работу актёра с воровским ремеслом

Звезда фильма "Перекрёсток" объяснил, что актёру нужно уметь воровать. Он признался, что сам не раз присваивал находки своих именитых коллег.

"Я подворовывал у Чаплина безнадежно, у Николсона, у Де Ниро, у Хоффмана, у Ульянова, у Яковлева, у Гриценко", — признался Леонид Ярмольник в эфире шоу "Легенда" на RTVI.

Актёр уверен, что артисты должны уметь подстраиваться под среду и обстоятельства. В противном случае артист рискует остаться без дела.

Излишняя избирательность, по мнению Ярмольника, может помешать актёру реализовать себя в профессии.

"Знаете, иногда артистов называют проститутками, потому что подлаживаются под клиента и не брезгуют ничем. Я могу сказать, что артист должен уметь подстраиваться под ту пищу, которую ему сегодня дают. Потому что если быть совсем избирательным, за что меня жена иногда ругает, то никто никогда тебя уже не позовет. Нужно открывать себя заново, надо быть терпимее, надо уметь прощать, не сразу вести себя, как знаток этого дела, иногда превращаться в студента", — объяснил Леонид Исаакович.

Автор: Елена Былкина
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