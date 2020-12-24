Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
На Украине наказали телеканал за трансляцию пресс-конференции Путина
Шестилетняя россиянка - самый высокооплачиваемый блогер на YouTube
Самый высокооплачиваемый ютубер года живет в США. Ему 9 лет
Уникальная операция: хирурги спасли шестимесячного тигрёнка
Католическая церковь извинилась за сожжение ведьм в Германии
ВВС США отработали "прогулку слонов" на Аляске, поближе к России
Мужчина с топором напал на офис американского сенатора
В Великобритании обнаружен ещё один вариант мутации COVID-19
Американский политолог: Трамп устроит военный переворот

Фирсов рассказал о связи сына Легкоступовой с испанской мафией

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Вдовец и дочь Легкоступовой обменялись взаимными претензиями на передаче "Пусть говорят".

Фирсов рассказал о связи сына Легкоступовой с испанской мафией

После смерти исполнительницы хита "Ягода-малина" между супругом певицы и её дочерью началась война.

Яхтсмен долгое время удерживал оборонительную позицию, однако в ток-шоу перешёл в наступление.

Юрий Фирсов убеждён, что наследство певицы не должно достаться дочери Легкоступовой, так как она не станет делиться имуществом матери с братом Матвеем.

По словам вдовца, у Матвея были проблемы с законом. Сын певицы якобы имел связи с организованной преступностью в Испании.

"Никто не задумывался, почему Валя продала дом, который стоит 350 тысяч долларов, и уехала с Тенерифе? Она сделала это из-за того, что Матвей участвовал в вооруженном ограблении. Ей пришлось буквально бежать с острова и продавать дом за цену ниже рыночной. Об этом мне рассказала сама Анетта", — сказал Фирсов в передаче "Пусть говорят".

Яхтсмен уверил, что как только получит наследство Легкоступовой, тут же передаст всё Матвею.

"Я знаю, что на наследство претендует только Анетта, и боюсь, что Матвей останется без собственности. Я клянусь, что все имущество, которое получу после раздела, тут же передам Матвею. Мне ничего не надо. Петь Валины песни я не буду, у меня голоса нет. Я претендую на наследственную массу, а уж что в нее входит, не знаю", — объяснил Юрий.

Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
В понедельник у правительства США могут кончиться деньги
На Украине наказали телеканал за трансляцию пресс-конференции Путина
Шестилетняя россиянка - самый высокооплачиваемый блогер на YouTube
Самый высокооплачиваемый ютубер года живет в США. Ему 9 лет
Уникальная операция: хирурги спасли шестимесячного тигрёнка
Католическая церковь извинилась за сожжение ведьм в Германии
ВВС США отработали "прогулку слонов" на Аляске, поближе к России
Милонов о Моргенштерне: "Я лично готов ему дать 100 палок по пяткам"
Мужчина с топором напал на офис американского сенатора
Итальянского футболиста обвиняют в расистских высказываниях
Популярное
Российский шоу-бизнес
Психолог объяснила, почему Арзамасова вышла замуж за Авербуха

Звезда "Папиных дочек" и фигурист официально зарегистрировали свои отношения.

Психолог объяснила, почему Арзамасова вышла замуж за Авербуха
Стало известно, отчего умерла светская дива Ирина Шафирова
Российский шоу-бизнес
Стало известно, отчего умерла светская дива Ирина Шафирова
Мир. Новости мира
Байден начинает брать назад предвыборные обещания
Евросоюз
Немецкий постпред закрыл путь Германии на постоянное место в СБ ООН 
Игорь Буккер Чарльз Ли: конкурент Вашингтона и партизан Игорь Буккер Любовь Степушова США неожиданно ударили по самым технологичным отраслям России Любовь Степушова Василий Амирджанов От ковидных ограничений питерцы уедут на поезде Василий Амирджанов
Комментарии
Сергей Городников: "Режим олигархической тирании в России ведет к упадку"
Без надежды на взаимность: Москва готова к "заморозке" отношений с США?
Без надежды на взаимность: Москва готова к "заморозке" отношений с США?
Без надежды на взаимность: Москва готова к "заморозке" отношений с США?
Без надежды на взаимность: Москва готова к "заморозке" отношений с США?
Немецкий постпред закрыл путь Германии на постоянное место в СБ ООН 
Прорыв России в мировую фарминдустрию имеет огромный потенциал
США неожиданно ударили по самым технологичным отраслям России
Без надежды на взаимность: Москва готова к "заморозке" отношений с США?
Эксперт назвал главную интригу приватизации "Первого канала"
Игорь Коротченко: Наша задача — чтобы нас не сожрали
НАТО готовится к войне у Крыма?
СВР: 100 лет побед нашей разведки
"Стратегия атаки": на Украине предложили устроить России "новый Пёрл-Харбор"
Игорь Коротченко: Наша задача — чтобы нас не сожрали
Без надежды на взаимность: Москва готова к "заморозке" отношений с США?
Без надежды на взаимность: Москва готова к "заморозке" отношений с США?
США неожиданно ударили по самым технологичным отраслям России
Сын Тодоренко влюбился в девушку на 28 лет старше его
Без надежды на взаимность: Москва готова к "заморозке" отношений с США?
Без надежды на взаимность: Москва готова к "заморозке" отношений с США?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников