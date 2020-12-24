Фирсов рассказал о связи сына Легкоступовой с испанской мафией

Вдовец и дочь Легкоступовой обменялись взаимными претензиями на передаче "Пусть говорят".

После смерти исполнительницы хита "Ягода-малина" между супругом певицы и её дочерью началась война.

Яхтсмен долгое время удерживал оборонительную позицию, однако в ток-шоу перешёл в наступление.

Юрий Фирсов убеждён, что наследство певицы не должно достаться дочери Легкоступовой, так как она не станет делиться имуществом матери с братом Матвеем.

По словам вдовца, у Матвея были проблемы с законом. Сын певицы якобы имел связи с организованной преступностью в Испании.

"Никто не задумывался, почему Валя продала дом, который стоит 350 тысяч долларов, и уехала с Тенерифе? Она сделала это из-за того, что Матвей участвовал в вооруженном ограблении. Ей пришлось буквально бежать с острова и продавать дом за цену ниже рыночной. Об этом мне рассказала сама Анетта", — сказал Фирсов в передаче "Пусть говорят".

Яхтсмен уверил, что как только получит наследство Легкоступовой, тут же передаст всё Матвею.