Вдовец и дочь Легкоступовой обменялись взаимными претензиями на передаче "Пусть говорят".
После смерти исполнительницы хита "Ягода-малина" между супругом певицы и её дочерью началась война.
Яхтсмен долгое время удерживал оборонительную позицию, однако в ток-шоу перешёл в наступление.
Юрий Фирсов убеждён, что наследство певицы не должно достаться дочери Легкоступовой, так как она не станет делиться имуществом матери с братом Матвеем.
По словам вдовца, у Матвея были проблемы с законом. Сын певицы якобы имел связи с организованной преступностью в Испании.
"Никто не задумывался, почему Валя продала дом, который стоит 350 тысяч долларов, и уехала с Тенерифе? Она сделала это из-за того, что Матвей участвовал в вооруженном ограблении. Ей пришлось буквально бежать с острова и продавать дом за цену ниже рыночной. Об этом мне рассказала сама Анетта", — сказал Фирсов в передаче "Пусть говорят".
Яхтсмен уверил, что как только получит наследство Легкоступовой, тут же передаст всё Матвею.
"Я знаю, что на наследство претендует только Анетта, и боюсь, что Матвей останется без собственности. Я клянусь, что все имущество, которое получу после раздела, тут же передам Матвею. Мне ничего не надо. Петь Валины песни я не буду, у меня голоса нет. Я претендую на наследственную массу, а уж что в нее входит, не знаю", — объяснил Юрий.
Звезда "Папиных дочек" и фигурист официально зарегистрировали свои отношения.