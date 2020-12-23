22 декабря завсегдатая звёздных тусовок была найдена мёртвой в Ружейном переулке в столице.
Ирина Шафирова водила дружбу с Надеждой Оболенцевой. В социальных сетях женщина переписывалась с Владимиром Брилёвым и Владом Топаловым.
По информации канала "РЕН ТВ", Шафирова скончалась от падения с 15-го этажа. Лицо женщины было обезображено, что затруднило процесс опознания тела.
Ходили слухи, что женщина настолько тяжело переживала развод со своим супругом бизнесменом Борисом Шафировым, что даже обращалась за психиатрической помощью.
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