Стало известно, отчего умерла светская дива Ирина Шафирова

22 декабря завсегдатая звёздных тусовок была найдена мёртвой в Ружейном переулке в столице.

Ирина Шафирова водила дружбу с Надеждой Оболенцевой. В социальных сетях женщина переписывалась с Владимиром Брилёвым и Владом Топаловым.

По информации канала "РЕН ТВ", Шафирова скончалась от падения с 15-го этажа. Лицо женщины было обезображено, что затруднило процесс опознания тела.

Ходили слухи, что женщина настолько тяжело переживала развод со своим супругом бизнесменом Борисом Шафировым, что даже обращалась за психиатрической помощью.