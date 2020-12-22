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Дженнифер Лопес не уверена, что ей стоит выходить за Алекса Родригеса

Шоу-бизнес » Зарубежный

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес всё никак не решится связать себя узами брака со своим избранником — Алексом Родригесом.

Дженнифер Лопес не уверена, что ей стоит выходить за Алекса Родригеса

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес помолвлены с весны 2019 года. Влюблённые уже несколько раз переносили церемонию бракосочетания. Провести свадьбу планировалось этой весной в Италии, но пандемия коронавируса смешала все планы, Италия особенно сильно пострадала в ходе первой волны, и торжество перенесли на лето. Летом, однако, ситуация оказалась немногим лучше весенней, и свадьбу снова перенесли.

Эта неопределённость так сильно нервировала и разочаровала поп-диву, что теперь она не уверена, стоит ли вообще устраивать торжество: ведь и она, и её возлюбленный уже были в браке.

"Я хочу сказать, что мы уже оба были в браке, и для нас, имеющих этот опыт, это может быть не так важно", — поделилась певица своим мнением в интервью на радио.

Например, Курт Рассел и Голди Хоун так и не собрались под венец за 37 лет счастливой совместной жизни, уточнила Джей-Ло.

Автор: Людмила Черткова
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