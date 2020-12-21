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Цивин и Дрожжина уже пытались сбежать из России

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Сейчас Наталью Дрожжину и Михаила Цивина обвиняют в мошенничестве. Пара якобы завладела имуществом Алексея Баталова после его смерти.

Однако этому предшествовала целая история. Оказалось, что в 90-е артисты уехали из России и пытались закрепиться во Франции. Цивин даже открыл собственный магазин, где торговал сухофруктами. Об этом рассказал их знакомый Шота Чиковани.

"Мишка "Сухофрукт" и Наташа "Мать Тереза" — так их называли в 90-е. Тогда Миша еще любил поиграть в "крестного отца", — пояснил он.

Однако паре не удалось стать на ноги в Европе и они вернулись в Россию. По словам Чиковани, именно после этого они решили зарабатывать на артистах-стариках.

Автор: Алексей Корнеев
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