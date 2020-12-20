Ольга Рапунцель сообщила своим поклонникам, что она добровольно приняла решение покинуть шоу "Дом-2".
По её словам, их с возлюбленным история на проекте подошла к концу. Напомним, ранее телеканал ТНТ заявил, что закроет проект "Дом-2" в текущем году. Последняя серия шоу выйдет на экраны 30 декабря.
"Вот и пришло наше время прощаться с проектом "Дом-2". Наша история на проекте закончена. Мы ушли добровольно, нас никто не выгонял", — написала Рапунцель в Instagram.
Женщина призналась, что ведущий рассказал ей о своих важных делах.