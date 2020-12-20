Рапунцель решила покинуть "Дом-2" из-за закрытия шоу

Ольга Рапунцель сообщила своим поклонникам, что она добровольно приняла решение покинуть шоу "Дом-2".

По её словам, их с возлюбленным история на проекте подошла к концу. Напомним, ранее телеканал ТНТ заявил, что закроет проект "Дом-2" в текущем году. Последняя серия шоу выйдет на экраны 30 декабря.