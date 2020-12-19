Регина Тодоренко рассказала о неприятном событии, которое произошло с её сыном. Телеведущая отправилась вместе с мужем и ребёнком на Бали, чтобы там встретить Новый год.
Тодоренко вместе с сыном гуляла у басейна. Мальчик решил побегать от мамы, но упал и ударился лицом об бортик бассейна. Травма оказалась настолько серьёзной, что родители быстро повезли его в больницу.
"Уже успели попасть в индонезийскую больницу, так как Михаил Владиславович решил упасть лицом на бортик бассейна в попытке удрать от мамы. Никого не пытаюсь напугать или вызвать жалость. Врач сказал "понаблюдать", выписал лекарства. Все пройдёт, это ведь мальчишки", — написала телеведущая в Instagram.
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