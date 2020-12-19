Тодоренко попала в больницу с двухлетним сыном на Бали

Регина Тодоренко рассказала о неприятном событии, которое произошло с её сыном. Телеведущая отправилась вместе с мужем и ребёнком на Бали, чтобы там встретить Новый год.

Тодоренко вместе с сыном гуляла у басейна. Мальчик решил побегать от мамы, но упал и ударился лицом об бортик бассейна. Травма оказалась настолько серьёзной, что родители быстро повезли его в больницу.