Гузеева собирается "отнимать хлеб" у коллег с НТВ.
Лариса Гузеева не на шутку заинтриговала публику, разместив в своём Instagram-аккаунте фрагмент видео, на котором на сцене "Давай поженимся" выступает Моргенштерн.
Поклонники рэпера гадали, в каком качестве шоумен посетил передачу, которую любят смотреть люди постарше.
Фанаты исполнителя привыкли к апатажным выходкам своего кумира, поэтому подозревали, что Алишер примерил на себя роль отчаявшегося жениха, доверившего телесвахам свою судьбу.
Пока зрители сгорали от любопытства, рэпер и Лариса Гузеева строго хранила тайну.
Наконец, правда вышла наружу. Еще до выхода эфира, стало известно, что Гузеева собралась отнимать хлеб у своих коллег с НТВ.
"Давай поженимся" превратили в передачу ДНК.
Телесвахи решили раз и навсегда определить, существует ли у Алишера Валеева (Моргенштерна) родство с ведущим программы "Модный приговор" Александром Васильевым. Внешнее сходство двух этих людей давно будоражит фантазию общественности.
Интрига раскроется 24 декабря на Первом канале.
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