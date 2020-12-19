Стало известно, зачем Моргенштерн снялся в "Давай поженимся"

Гузеева собирается "отнимать хлеб" у коллег с НТВ.

Лариса Гузеева не на шутку заинтриговала публику, разместив в своём Instagram-аккаунте фрагмент видео, на котором на сцене "Давай поженимся" выступает Моргенштерн.

Поклонники рэпера гадали, в каком качестве шоумен посетил передачу, которую любят смотреть люди постарше.

Фанаты исполнителя привыкли к апатажным выходкам своего кумира, поэтому подозревали, что Алишер примерил на себя роль отчаявшегося жениха, доверившего телесвахам свою судьбу.

Пока зрители сгорали от любопытства, рэпер и Лариса Гузеева строго хранила тайну.

Наконец, правда вышла наружу. Еще до выхода эфира, стало известно, что Гузеева собралась отнимать хлеб у своих коллег с НТВ.

"Давай поженимся" превратили в передачу ДНК.

Телесвахи решили раз и навсегда определить, существует ли у Алишера Валеева (Моргенштерна) родство с ведущим программы "Модный приговор" Александром Васильевым. Внешнее сходство двух этих людей давно будоражит фантазию общественности.

Интрига раскроется 24 декабря на Первом канале.