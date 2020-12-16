Вдова Кобзона рассказала, что не выдерживала конкуренцию с Гурченко

Нелли Кобзон рассказала, как ей трудно было соревноваться за любовь мужа с яркой актрисой.

Когда уже нет в живых ни Иосифа Кобзона, ни Людмилы Гурченко, вдова народного артиста СССР объяснила, какого ей было, когда супруг сравнивал её со своей бывшей женой.

Нелли Кобзон рассказала что Иосиф Давыдович с огромным уважением отзывался о Людмиле Гурченко. Не избежала она и сравнений.

Нелли Михайловна уверена, что брак Гурченко и Кобзона распался, потому что они оба обладали сильным характером, и им трудно было ужиться вместе.

"Иосиф сохранил о Людмиле Марковне хорошие впечатления. Он всегда мне говорил: "Ты, конечно, не Гурченко", — вспомнила вдова Кобзона в передаче Бориса Корчевникова "Судьба человека".

У женщины хватало мудрости не обижаться на слова супруга.