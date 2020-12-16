Ведущий и журналистка высказали друг другу взаимные претензии.
Светской львице показалось, что Владимир Соловьёв замалчивает проблему отравления Навального.
Ксения Собчак упрекнула ведущего в том, что он чрезмерно муссирует тему Карабаха и при этом игнорирует проблему, связанную с атакой на оппозиционера.
"Есть ощущение, что даже сами участники конфликта не пишут так много про Карабах, как Соловьёв. Давайте уж, Владимир Рудольфович, дорогой, жгите по Навальному. Ждём-с", — написала Ксения Анатольевна в своём Telegram-канале.
Владимир Соловьёв не стал молчать и объяснил Собчак, что он недавно уже обсуждал отравление Навального.
Ведущий решил съязвить в ответ и поинтересовался, как ц у неё обстоят дела с крабовым бизнесом.
"Мы все ждём, чем закончится крабовая эпопея. А то как-то Ксения Анатольевна просто так переживает последнее время. То на Чубайса прыгает, теперь опять на меня. Прямо какое-то такое… попрыгунчик-стрекоза", — цитирует слова Соловьёва "Царьград".
Президент России Владимир Путин больше не пойдёт на контакт с украинским лидером Владимиром Зеленским.