Соловьёв и Собчак обменялись колкостями по поводу Навального

Ведущий и журналистка высказали друг другу взаимные претензии.

Светской львице показалось, что Владимир Соловьёв замалчивает проблему отравления Навального.

Ксения Собчак упрекнула ведущего в том, что он чрезмерно муссирует тему Карабаха и при этом игнорирует проблему, связанную с атакой на оппозиционера.

"Есть ощущение, что даже сами участники конфликта не пишут так много про Карабах, как Соловьёв. Давайте уж, Владимир Рудольфович, дорогой, жгите по Навальному. Ждём-с", — написала Ксения Анатольевна в своём Telegram-канале.

Владимир Соловьёв не стал молчать и объяснил Собчак, что он недавно уже обсуждал отравление Навального.

Ведущий решил съязвить в ответ и поинтересовался, как ц у неё обстоят дела с крабовым бизнесом.