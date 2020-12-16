Ксения Собчак обидела Татьяну Брухунову

Журналистке показалось остроумным комментировать посты молодой супруги юмориста.

Ксения Собчак похоже мониторит страницу Татьяны Брухуновой.

Светская львица иногда пишет язвительные комментарии на страницах своих коллег в социальных сетях.

На этот раз свою язвительность Ксения Анатольевна направила на жену Евгения Петросяна.

Татьяна Брухунова опубликовала изображение, на котором её сравнили с черепахой Тортиллой.

Молодая женщина самоиронично написала под картинкой: "Это очень смешно".

Собчак не оставила без внимания данный пост, отметившись под фотоколлажем.