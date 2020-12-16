Журналистке показалось остроумным комментировать посты молодой супруги юмориста.
Ксения Собчак похоже мониторит страницу Татьяны Брухуновой.
Светская львица иногда пишет язвительные комментарии на страницах своих коллег в социальных сетях.
На этот раз свою язвительность Ксения Анатольевна направила на жену Евгения Петросяна.
Татьяна Брухунова опубликовала изображение, на котором её сравнили с черепахой Тортиллой.
Молодая женщина самоиронично написала под картинкой: "Это очень смешно".
Собчак не оставила без внимания данный пост, отметившись под фотоколлажем.
"Когда уровень юмора "Кривого зеркала" передался половым путём", — прокомментировала пост Собчак.
Президент России Владимир Путин больше не пойдёт на контакт с украинским лидером Владимиром Зеленским.