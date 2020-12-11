Актриса, которая призналась, что брак её был несчастным, с тоской вспоминает об отношениях с коллегой.
Ксенофонтова объяснила, что ради Дмитрия Марьянова нарушила свой принцип.
"У меня всегда было табу — не могу встречаться с несвободными людьми. А у него были отношения. Меня это тяготило, но была страсть, мозг отключился мгновенно", — объяснила Елена в передаче "Честный развод" с Агатой Муцениеце.
После смерти Марьянова в 2017 году Елена очень пожалела, что испугалась и не попробовала связать свою жизнь с человеком, которого по-настоящему любила.
"Когда его не стало, у меня произошло невероятное переосмысление. Вдруг я понимаю, что эта встреча была неслучайной. Нам кто-то сверху сказал: "Вот вам шанс, ребятки блудливые"… И вдруг я поняла, что это был человек моей жизни. Это может показаться странным и глупым… Неизвестно, какую жизнь мы бы прожили, если бы не испугались. Может быть, поубивали друг друга, расходились… Но я нигде, никогда и ни с кем не испытывала то, что испытывала с ним", — рассказала актриса.
Строительство производственного предприятия по добыче и переработке гелия, которое ведётся в Сибири и близится к завершению, стало поводом для очередной истерики в западных СМИ.