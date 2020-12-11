Елена Ксенофонтова призналась в тайном романе с Марьяновым

Актриса, которая призналась, что брак её был несчастным, с тоской вспоминает об отношениях с коллегой.

Ксенофонтова объяснила, что ради Дмитрия Марьянова нарушила свой принцип.

"У меня всегда было табу — не могу встречаться с несвободными людьми. А у него были отношения. Меня это тяготило, но была страсть, мозг отключился мгновенно", — объяснила Елена в передаче "Честный развод" с Агатой Муцениеце.

После смерти Марьянова в 2017 году Елена очень пожалела, что испугалась и не попробовала связать свою жизнь с человеком, которого по-настоящему любила.