Аполлон Бельведерский: Шифрин поразил поклонников фото в плавках

Юморист продолжает демонстрировать достижения в сфере культуризма.

64-летнего артист опубликовал в Instagram-аккаунте фото, на котором он запечатлён в одних плавках на борту яхты. Интернет-пользователи оценили впечатляющую физическую форму звезды "Аншлага".

Ефим Шифрин, персонажи которого отличаются скромностью и нерешительностью, в жизни демонстрирует поистине волевые качества.

В пенсионном возрасте Шифрин не прекращает заниматься спортом, благодаря чему поддерживает поистине атлетическое телосложение.

Большинство подписчиков похвалили юмориста за то, что на своём примере доказывает, что продлить молодость реально.

Нашлись, однако, и интернет-моралисты, которые упрекнули Ефима Залмановича в излишнем стремлении демонстрировать своё накаченное тело.