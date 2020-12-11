Юморист продолжает демонстрировать достижения в сфере культуризма.
64-летнего артист опубликовал в Instagram-аккаунте фото, на котором он запечатлён в одних плавках на борту яхты. Интернет-пользователи оценили впечатляющую физическую форму звезды "Аншлага".
Ефим Шифрин, персонажи которого отличаются скромностью и нерешительностью, в жизни демонстрирует поистине волевые качества.
В пенсионном возрасте Шифрин не прекращает заниматься спортом, благодаря чему поддерживает поистине атлетическое телосложение.
Большинство подписчиков похвалили юмориста за то, что на своём примере доказывает, что продлить молодость реально.
Нашлись, однако, и интернет-моралисты, которые упрекнули Ефима Залмановича в излишнем стремлении демонстрировать своё накаченное тело.
"Вот странно, красивое тело, а мне почему-то неудобно смотреть на него, ничего подобного раньше не испытывала. Какой-то дискомфорт, смотреть на уважаемую личность стоящую нагишом", — написали строгие ревнители нравственности.
Строительство производственного предприятия по добыче и переработке гелия, которое ведётся в Сибири и близится к завершению, стало поводом для очередной истерики в западных СМИ.