Навка представила сюрприз на ледовом шоу – мужа Заворотнюк

Фигуристка и супруга пресс-секретаря президента РФ Татьяна Навка рассказала о репетиции нового ледового шоу. Партнёром Навки по выступлению будет супруг Анастасии Заворотнюк фигурист Пётр Чернышёв.

Навка опубликовала в своём Instagram-аккаунте кадры, на которых она в паре с Чернышёвым откатывает программу для номера, который зрители смогут увидеть 26 декабря во Дворце спорта "Мегаспорт".

Татьяна Навка также опубликовала видео из раздевалки, где Пётр Чернышёв примерял концертный костюм, который напоминает азиатское кимоно.

"Дорогие друзья, декабрь на дворе, уже скоро сказки наши в "Мегаспорте" начнутся и нужно работать. Вот вам сюрприз", — сказала фигуристка и в кадре появился супруг Заворотнюк.

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" продолжает бороться со своим заболеванием. Актриса перестала появляться на публике с лета 2019 года. Её муж Пётр Чернышёв продолжает карьеру в сфере фигурного катания.