"Холеная моська": Шнуров уверен, что Пригожин не умрёт с голоду

Лидер группы "Ленинград" пообещал, что пока воздержится от язвительных стихов в адрес коллег по шоу-бизнесу, однако в прозе с удовольствием повторяет свою мысль, которую так упорно выражал в стихах.

Сергей Шнуров, который остаётся одним из самых высокооплачиваемых звёзд российской эстрады, уверен, что некоторым звёздам грех жаловаться на финансовые проблемы.

Пресловутая тема о бедствующих артистах все еще является топовой. Журналисты не упускают случая задать артистам вопрос о кризисных явлениях в шоу-бизесе.

Лидер группы "Лениград" не только воздержался от жалоб на безработицу, но и не раз пристыдил своих знаменитых коллег, сетующих на жизнь.

Радио ведущая Маша Майерс поинтересовалась у Шнурова, не считает ли он просьбы со стороны артистов о господдержке позорной историей.