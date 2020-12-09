Лидер группы "Ленинград" пообещал, что пока воздержится от язвительных стихов в адрес коллег по шоу-бизнесу, однако в прозе с удовольствием повторяет свою мысль, которую так упорно выражал в стихах.
Сергей Шнуров, который остаётся одним из самых высокооплачиваемых звёзд российской эстрады, уверен, что некоторым звёздам грех жаловаться на финансовые проблемы.
Пресловутая тема о бедствующих артистах все еще является топовой. Журналисты не упускают случая задать артистам вопрос о кризисных явлениях в шоу-бизесе.
Лидер группы "Лениград" не только воздержался от жалоб на безработицу, но и не раз пристыдил своих знаменитых коллег, сетующих на жизнь.
Радио ведущая Маша Майерс поинтересовалась у Шнурова, не считает ли он просьбы со стороны артистов о господдержке позорной историей.
"Нет, это не позорная история, просто когда артистов представляет такая холеная моська как Иосиф Пригожин, пропадает желание такому помочь. Не надо играть нищего с такими "задниками" в инстаграме. Я считаю, что такие ребята, как Тарзан, Газманов и Пригожин уж точно могут потерпеть. И от голода они, поверьте, страдать не будут — никаких серьезных экономических сложностей они не испытывают. Это не уволенные таксисты", — объяснил Сергей Шнуров в эфире программы на радио "Эхо Москвы".
Один из крупнейших скандинавских бизнесменов озвучил правду о Крыме. В Швеции его слова вызвали скандал.