"Союзмультфильм" готовит новый выпуск культового советского мультфильма.

На суд современному зрителю будет представлены 52 истории, повествующие о приключениях волка и зайца.

Любимые персонажи из детства заговорят голосами звёзд российского шоу-бизнеса. Волка озвучит Гарик Харламов, а зайца — Дмитрий Хрусталёв.

Партнёром мультсериала стал курорт "Роза Хутор". В новых сериях появятся персонажи, являющиеся талисманами курортного местечка: Барсук Тим, Ежик Шу и Косуля Уля.

"Молодые ребята нарисовали очень хороший, на наш взгляд, комикс, пришли к нам с идеей о том, чтобы начать делать анимацию по их комиксам... Музыку для серий "Ну, погоди!" написал Иван Дорн. Он не блогер, но это совсем современная музыкальная культура", — рассказала председатель правления "Союзмультфильма" Юлиана Слащева.