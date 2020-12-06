Актёр, сыгравший электронную копию мальчика Серёжи Сыроежкина, поделился радостной новостью.
Актёр Владимир Торсуев, которого зрители помнят златокудрым ребёнком из культового фильма "Приключения Электроника", в пятый раз женился.
Его избранницей стала женщина из Украины по имени Лилия, которая далека от актёрской профессии.
В семье новоиспечённых супругов скоро должно произойти радостное событие.
"Моей падчерице — дочке Лилии — 22 года, она должна вот-вот родить. И мы с женой сейчас очень ждём момента, когда станем бабушкой и дедушкой", — рассказал в интервью "Комсомольской правде" Владимир Торсуев.
Ранее появилась информация о том, что Михаил Горбачёв проводит время в одиночестве в своём доме, который предоставило ему государство на пожизненный срок.