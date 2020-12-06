"Электроник" впервые станет дедушкой

Актёр, сыгравший электронную копию мальчика Серёжи Сыроежкина, поделился радостной новостью.

Актёр Владимир Торсуев, которого зрители помнят златокудрым ребёнком из культового фильма "Приключения Электроника", в пятый раз женился.

Его избранницей стала женщина из Украины по имени Лилия, которая далека от актёрской профессии.

В семье новоиспечённых супругов скоро должно произойти радостное событие.