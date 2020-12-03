Исполнительница навлекла на себя гнев интернет-пользователей.
Если раньше хейтеры не находили убедительных причин для того, чтобы выразить своё негодование по поводу роскошной жизни звёзд, то теперь у интернет-аудитории есть благовидные мотивы замаскировать свою зависть.
Звёзд шоу-бизнеса теперь критикуют по двум пунктам: проведение мероприятий в период пандемии и неумеренные траты в условиях "коронакризиса".
Вера Брежнева воздерживалась от жалоб на безденежье и безработицу, однако это её не спасло от хейтерских атак.
Певица отпраздновала годовщину бренда своей косметики Vera в президентском отеле Radisson Collection.
"Залогом идеального праздника стали близкие люди и dream-team #VeraBeauty", — написала Брежнева в Instagram.
Интернет-пользовтели не удержались от того, чтобы излить свою желчь под роскошными снимками с мероприятия Брежневой.
"Ага, а всё жалуются денег нет у них", — написали подписчики.
"Везёт, когда куча денег и Константин, — написали фолловеры, имея в виду продюсера и супруга Брежневой Константина Меладзе.
И Армения, и Белоруссия - бывшие части "великого СССР" очень сильно завязанные в политэкономическом плане на Россию. "Отвязать" их будет очень сложно...