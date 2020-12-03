Веру Брежневу осудили за роскошную вечеринку

Исполнительница навлекла на себя гнев интернет-пользователей.

Если раньше хейтеры не находили убедительных причин для того, чтобы выразить своё негодование по поводу роскошной жизни звёзд, то теперь у интернет-аудитории есть благовидные мотивы замаскировать свою зависть.

Звёзд шоу-бизнеса теперь критикуют по двум пунктам: проведение мероприятий в период пандемии и неумеренные траты в условиях "коронакризиса".

Вера Брежнева воздерживалась от жалоб на безденежье и безработицу, однако это её не спасло от хейтерских атак.

Певица отпраздновала годовщину бренда своей косметики Vera в президентском отеле Radisson Collection.

"Залогом идеального праздника стали близкие люди и dream-team #VeraBeauty", — написала Брежнева в Instagram.

Интернет-пользовтели не удержались от того, чтобы излить свою желчь под роскошными снимками с мероприятия Брежневой.