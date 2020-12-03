Дочка Филиппа Киркорова равнодушно приняла в дар золотой iPhone

Звёзды одарили Аллу-Викторию дорогостоящими подарками.

В одном из интервью Филипп Киркоров отмечал, что старается не баловать своих детей подарками, потому что избыток вещей лишает ребенка радости от новых приобретений.

Похоже, этот принцип в семье Филиппа Бедросовича пошатнулся. Король российской эстрады не устаёт баловать своих детей, в которых он души не чает.

Сыну певец подарил Rolls-Royce за 30 миллионов рублей. В день рождения дочки Филипп вручил ей дизайнерский браслет от Алины Редель за полтора миллиона рублей.

На именины девочки пришли также коллеги и близкие друзья Киркорова – Сергей Лазарев, Ани Лорак, Ольга Бузова с Давидом Манукяном, Татьяна Навка, Стас Михайлов со своими детьми.

Яна Рудковская преподнесла девочке брендовую одежду, а Ольга Бузова одарила Аллу-Викторию золотым айфоном.

Интернет-пользователи обратили внимание на то, что девочка не выражала особого восторга, принимая дорогие подарки.

В Сети отметили, что, похоже, произошло то, чего опасался Филипп Бедросович: в избытке роскошных вещей девочка разучилась радоваться подаркам.