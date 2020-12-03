Кинокритик уверен, что чаша терпения руководства Первого канала была переполнена.
Антон Долин рассказал, что не был сотрудником главного канала страны. Он периодически подписывал бумаги, тем самым продлевая сроки сотрудничества. В какой-то момент продюсерам шоу показалось, что дальше с критиком им не по пути.
В "Вечернем Урганте" Долин вёл рубрику о кино. Он рассказывал о новинках киноиндустрии с 2012 года.
"Я пишу днем в "Фейсбуке", как я ходил на митинг за освобождение узников Болотной, написал, сходил на митинг и сразу на Первый канал еду. Когда-то же это должно было закончиться, и вот оно закончилось. Простая история, проще не бывает", — объяснил Долин в интервью Юрию Дудю.
Долин рассказал, что официальную причину разрыва ему не объявляли, однако, по слухам, последней каплей терпения представителей Первого канала стала его критика фильма "Союз спасения".
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