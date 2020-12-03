Долин объяснил, за что его уволили из "Вечернего Урганта"

Кинокритик уверен, что чаша терпения руководства Первого канала была переполнена.

Антон Долин рассказал, что не был сотрудником главного канала страны. Он периодически подписывал бумаги, тем самым продлевая сроки сотрудничества. В какой-то момент продюсерам шоу показалось, что дальше с критиком им не по пути.

В "Вечернем Урганте" Долин вёл рубрику о кино. Он рассказывал о новинках киноиндустрии с 2012 года.

"Я пишу днем в "Фейсбуке", как я ходил на митинг за освобождение узников Болотной, написал, сходил на митинг и сразу на Первый канал еду. Когда-то же это должно было закончиться, и вот оно закончилось. Простая история, проще не бывает", — объяснил Долин в интервью Юрию Дудю.

Долин рассказал, что официальную причину разрыва ему не объявляли, однако, по слухам, последней каплей терпения представителей Первого канала стала его критика фильма "Союз спасения".