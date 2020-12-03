Хью Кияс-Бёрн ушёл из жизни на 74 году жизни.
О смерти актёра сообщил режиссер и сценарист Тед Гейган.
Звезда австралийского кино появился на свет в Индии в 1947 году. В поисках актёрского счастья в 70-х годах он переехал в Австралию, где начинал карьеру в театральных постановках Королевской шекспировской труппы. Он был задействован в таких спектаклях, как "Балкон", "Гамлет", "Как вам это понравится" и "Король Лир".
Известность Хью Кияс-Бёрну принесла роль злодея в фильмах "Безумный Макс" (Потрошитель) и "Безумный Макс: дорога ярости" (Несмертный Джо). Между выходами в свет двух этих фильмов прошло 36 лет.
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