Известный артист Никита Джигурда славится своим эпатажным поведением и острыми высказываниями.

Однако недавно он неожиданно решил повести себя адекватно и высказался вполне логично. Джигурда затронул тему "новогодних огоньков". Накануне Юрий Лоза заявил, что монополия на новогодние шоу принадлежит Филиппу Киркорову и Николаю Баскову, а других артистов не приглашают туда сниматься.

"И Киркоров, и Басков — профессионалы своего дела, умеют делать хайп. В последние годы пленили молодежь своими хулиганскими клипами. Они делают шоу-бизнес. Они молодцы. Юра Лоза достоин выступать на "Голубых огоньках" и должен быть там вместе с Киркоровым и Басковым", — объяснил Джигурда.

"Я понимаю Юру в этой ситуации, увы, его не приглашают. Это неправильно. Нужно уравновешивать профессиональную попсу в лице Киркорова и Баскова Юрой Лозой и другими всенародно любимыми исполнителями. Но, увы, их игнорируют… Значит, нужно работать над собой. Надо искать те формы, которые будут конкурировать и соответствовать сегодняшнему уровню", — добавил артист.