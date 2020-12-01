В деле о смерти Валентины Легкоступовой появились новые детали.
Недавно дочь артистки Анетта Бриль обнаружила в холодильнике послание от матери. В письме родительница уведомляла её о том, что она передала квартиру и всё своё имущество новому хозяину. Кому именно — артистка не уточнила.
Вероятно, она имела в виду своего мужа Юрия Фирсова, которого подозревали в убийстве певицы.
В минувшее воскресенье в Белоруссии сторонники оппозиции снова вышли на улицы. Колонной промаршировали по Минску и другим городам страны. Вяленько так промаршировали...