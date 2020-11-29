Музыкальный критик Сергей Соседов не считает, что пение под фонограмму — это преступление.

Поэтому он призвал не осуждать участников шоу "Суперстар. Возвращение" на НТВ. По его мнению, помимо живого звука необходимо оценивать и другие составляющие выступления: стиль, аранжировку, композицию и многое другое.

"Даже пение под фонограмму может быть не комильфо, поверьте мне. Взять хотя бы оперную диву Светлану Касьян, которая пела в первом выпуске со Сташевским. Она "налажала", даже исполняя песню под фанеру. Можно только представить, что бы было, если бы эта Светлана Касьян нам вживую пела! Мы все были в шоке", — пояснил Соседов.