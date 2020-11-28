Ширвиндт надеется вылечиться от коронавируса за выходные

Недавно Александр Ширвиндт вместе со своей женой попал в больницу из-за заражения коронавирусом.

Как позже объяснял его сын, состояние актёры было нормальным, однако из-за своего возраста он решил болеть под присмотром врачей, поэтому решился на госпитализацию.

"Прокручивает немножко, вялость присутствует, но я надеюсь, что где-то к понедельнику мне полегчает", — отметил артист.

Ширвиндит утверждает, что надеется к понедельнику показать хорошие результаты и выписаться из больницы.