"Они постоянно врут": Астахов разбирается в деле вдовы Баталова

Вдова Алексея Баталова объяснила, почему подписала доверенность, согласно которой недвижимость и финансовые счета перешли в распоряжение Михаила Цивина и Наталии Дрожжиной.

Женщина рассказала, что супружеская чета постоянна подсовывала ей на подпись какие-то бумаги. Документы, по словам Гитаны Леонтенко, её "благодетели" представляли как бумаги по оформлению памятника Алексею Баталову.

Женщина объяснила, что не помнит момент, когда подписала документ о передаче прав на квартиру Дрожжиной, так как считала, что ставит свою подпись под бумагами, решающими хозяйственные вопросы.

Деньги семьи актёра Баталова, доступ к которым получили Цивин и Дрожжина, супруги обналичили.

"Конечно. Мы обязательно взыщем деньги. Я не знаю, каким образом это удастся сделать. Видимо, им придется что-то продавать. Но они должны вернуть средства, которые сняли, — сказал адвокат Павел Астахов в интервью изданию Teleprogramma.

Юрист отмечает, что Михаил Цивин и его жена Наталия Дрожжина постоянно путаются в показаниях. Они каждый раз называют разные даты значимых событий, связанных с их общением с Алексеем Батоловым и его семьей.