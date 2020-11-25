Джигурда объяснил, почему жена разводится с Ефремовым

Известие, появившееся в СМИ о том, что звукорежиссёр Софья Кругликова собирается развестись с Михаилом Ефремовым, удивило общественность.

Всё это время Софье удавалось выглядеть примерной женой, сочувствующей несчастью супруга.

Источник сделал свои предположения по поводу мотивов поступка супруги актёра, получившего семь с половиной лет тюрьмы за ДТП со смертельным исходом.

Предполагается, что Софья Кругликова не хотела подливать масла в огонь, когда вокруг Ефремова скопились грозовые тучи общественного гнева. Сообщается также, что с мужем, который находится в тюрьме, легче поделить имущество.

Некоторые предполагают, что супруга не смогла простить артисту роман с молодой актрисой Дарьей Белоусовой.

В том, что главным мотивом Софьи является ревность, уверен и Никита Джигурда, который всё это время яростно поддерживал Михаила Ефремова, инициируя петицию о помиловании актёра.