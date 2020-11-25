Известие, появившееся в СМИ о том, что звукорежиссёр Софья Кругликова собирается развестись с Михаилом Ефремовым, удивило общественность.
Всё это время Софье удавалось выглядеть примерной женой, сочувствующей несчастью супруга.
Источник сделал свои предположения по поводу мотивов поступка супруги актёра, получившего семь с половиной лет тюрьмы за ДТП со смертельным исходом.
Предполагается, что Софья Кругликова не хотела подливать масла в огонь, когда вокруг Ефремова скопились грозовые тучи общественного гнева. Сообщается также, что с мужем, который находится в тюрьме, легче поделить имущество.
Некоторые предполагают, что супруга не смогла простить артисту роман с молодой актрисой Дарьей Белоусовой.
В том, что главным мотивом Софьи является ревность, уверен и Никита Джигурда, который всё это время яростно поддерживал Михаила Ефремова, инициируя петицию о помиловании актёра.
"И как только это случилось, появилась ужасающая новость, в которую не хочется верить. Но я знаю ситуацию изнутри… Софья Кругликова, конечно, молится, но её одолевают бесы. Софья — ревнивая жена. Деньги на детей у неё. При этом Софья может претендовать на две трети имущества. Она не хочет быть мадам Брошкиной и сыграла на опережение", — объяснил мотивы поведения супруги Ефремова эпатажный актёр.
Находясь под следствием, Михаил Ефремов совершил поступок, который не оценят заключённые.