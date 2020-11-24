Никита Джигурда неоднократно заявлял о невиновности Михаила Ефремова. Адвоката погибшей семьи Александра Добровинского он называет "лжецом".
Недавно скандальный музыкант встретился с Добровинским на выходе из суда и сразу начал поливать его грязью. Это вывело адвоката из себя и он сильно сжал ему руку.
Джигурда заявил, что из-за этого был вынужден обратиться в полицию, поскольку правозащитник повредил ему палец.
"Я обратился в больницу, где после рентгена и других обследований мне поставили диагноз: "ушиб фаланги второго пальца правой руки". Врачи сами уведомили о травме полицию, как того требует закон. Мне только что звонили из отделения — просили прийти на дачу показаний сегодня вечером или завтра утром", — пояснил Джигурда.
Канули в лету надежды Кремля на то, что Минск перестанет вести многовекторную политику и сосредоточится на интеграции с Российской Федерацией.