Джигурда попал в больницу после стычки с Добровинским

Никита Джигурда неоднократно заявлял о невиновности Михаила Ефремова. Адвоката погибшей семьи Александра Добровинского он называет "лжецом".

Недавно скандальный музыкант встретился с Добровинским на выходе из суда и сразу начал поливать его грязью. Это вывело адвоката из себя и он сильно сжал ему руку.

Джигурда заявил, что из-за этого был вынужден обратиться в полицию, поскольку правозащитник повредил ему палец.