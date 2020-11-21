Гимнастка Саша Солдатова призналась в проблемах с психикой

Гимнастка Саша Солдатова рассказала, что смогла преодолеть булимию, от которой страдала два года. Сейчас она помогает девушкам, которые столкнулись с такой же проблемой.

"Каша на ночь. Углеводы, чистые углеводы для 22-летней гимнастки, еда — до сих пор больная тема. Саш, ты серьезно? Но лучше поесть на ночь, чем никогда. Голодовка затягивает. "Рппшки" (девушки с расстройством пищевого поведения) меня поймут. Не поел раз, два, три и уже нравится чувство голода, лёгкости. И ты на это подсаживаешься. Да, это нездоровая психика. Но и я не особо-то нормальная. И всю жизнь буду защищать и поддерживать людей, столкнувшихся с расстройством пищевого поведения!" — пояснила гимнастка.

Также Солдатова поспешила опровергнуть слухи о том, что хотела совершить самоубийство.